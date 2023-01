Miley Cyrus | “Flowers” è il nuovo singolo in uscita

(Di venerdì 6 gennaio 2023)continua a sorprendere il suo pubblico. Ne ha fatta di strada da quando giovanissima era protagonista della serie tv di Disney Channel, Hannah Montana. Adesso è più matura e consapevole delle sue capacità artistiche, oltre ad aver mutato in più occasioni anche il suo look. La cantante vuole iniziare l’anno con l’delche preannuncia il prossimo lavoro discografico. L’artista statunitense, dopo un Capodanno da ricordare al fianco di Dolly Parton, presto tornerà ad essere protagonista della scena musicale internazionale. Solo tra qualche giorno uscirà, infatti, ildi, che anticipa anche la prossima fatica discografica della cantante in ...

A due anni dal successo di 'Plastic Hearts', ritorna la superstar multiplatino. Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo 'Flowers' (Columbia/Sony Music), che anticipa l'ottavo e attesissimo album di inediti 'Endless Summer Vacation' previsto per il 10 marzo.