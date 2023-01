Milan | Ziyech rischia di sfumare | il Chelsea lo offre al Benfica

Spazio Milan

Si pensava, si era quasi certi in realtà, che gennaio sarebbe stato il periodo perfetto per il passaggio dial- il giusto esterno destro o trequartista di cui Pioli ha bisogno. In ...... sulla base di 80 milioni di euro cash e l'inserimento di qualche contropartita tecnica, tra cui Hakim, esterno marocchino segnalato in orbita. L'affare che avrebbe dovuto condurre il ... Il Milan si allontana da Ziyech, il Chelsea vuole scambiarlo con un altro club! Dal Portogallo filtrano clamorose novità di mercato. Hakim Ziyech potrebbe presto cambiare club! Il Chelsea sta definendo la ...Il club inglese vorrebbe inserire anche il trequartista nell'operazione: il Milan osserva in maniera interessata ...