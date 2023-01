Milan | Sacchi | “Pioli è molto bravo | gli auguro di superarmi nel numero di vittorie con i rossoneri”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Arrigoai microfoni della Gazzetta dello Sport si è espresso sul lavoro di Stefanocon il: “Stefano è. Lo ha dimostrato anche quando, dopo la sconfitta in amichevole contro il Psv, ha tenuto la squadra a rapporto e non ha concesso il giorno di riposo. Certe sconfitte sono avvisi importanti da cogliere. Lui lo ha fatto, glidi prendermi alla svelta, vorrebbe dire che ilsta facendo grandi cose”. Poi, sui, spiega: “Ilsbaglia soltanto quando si allunga: sono convinto che, se la squadra rimarrà compatta, farà bene. I modelli che deve avere sono chiari: l’Ajax di Michels, ildi fine anni Ottanta, il Barcellona di Guardiola”. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Dopo aver raggiunto Allegri, adesso Pioli punta: 91 vittorie contro 113. "Gli auguro di prendermi alla svelta, vorrebbe dire che ilsta facendo grandi cose" commenta Arrigo che guarda sempre con occhi attenti i rossoneri. Non perderti ...... ex allenatore, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera: Arrigo, ... È ill'anti - Napoli "Acquisire una mentalità vincente non è facile. Questi ragazzi hanno ... Pioli "vede" Sacchi nella top 10 delle panchine vincenti Milan: "Auguro a Stefano di sorpassarmi in fretta" Dopo aver raggiunto Allegri, adesso Pioli punta Sacchi: 91 vittorie contro 113. "Gli auguro di prendermi alla svelta, vorrebbe dire che il Milan sta facendo grandi cose" commenta Arrigo che guarda sem ...“Guardiola ha rovinato il calcio”. Basta googlarla questa frase e compaiono milioni di risultati. La teoria è abbastanza semplice: cercando di imitare il tecnico blaugrana, in particolare gli allenato ...