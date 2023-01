Milan-Roma | Ibanez | “Giochiamo con la volontà di vincere”

Quel trionfo del 1991 della Sampdoria è stato l'ultimo prima che il calcio italiano conoscesse l'egemonia del trio Juve -- Inter, con le uniche eccezioni di Lazio enel 2000 e 2001. Il ......tra l'altro già arrivato a Milano per discutere del nuovo contratto con i rossoneri e seguirà anche la gara con la. La prossima potrebbe risultare la settimana decisiva. Oltre a Laro, il...Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del match di domenica contro la Roma. In gruppo non si sono visti nemmeno oggi Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Krunic, Messias ...Si avvicina per il Milan la possibilità di prendere questo calciatore a parametro zero, visto che è in scadenza a giugno prossimo ...