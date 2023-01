Milan-Roma domenica 8 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Ilera il nuovodi Berlusconi, lo guardavamo con ammirazione. Però se sei innamorato di ...siamo andati in difficoltà anche se poi abbiamo pareggiato in un'atmosfera diversa rispetto a:...È successo con Spalletti allae all'Inter, ma il fenomeno poteva essere notato anche in club ...in testa alla classifica "con un comodo vantaggio di cinque punti sui campioni in carica del, ...Damiano David dei Maneskin in Curva Sud per vedere la Roma contro il Bologna. Il cantante della band italiana più famosa al mondo è tornato per la ...La rivincita di Simone Inzaghi, che adesso progetta così lo scacco al Milan in vista della Supercoppa Italiana ...