Milan | rebus Roback

... Roma e Lazio sono tentate dalle "sirene", l'Inter è condizionata dalSkriniar, il Napoli capolista solitario (41 punti, secondo ilcon 33) pensa al rientro del suo gioiello Kvara dopo ...... la Salernitana sembra intenzionata a puntare su Thomas Henry, il francese oggi è rimasto in panchina nel match pareggiato dal Verona con il Torino e nel quale è andato a segnoDjuric che ha ... Milan, rebus in porta: Maignan preoccupa, fiducia a tempo per ... Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati cerca un rinforzo per il centrocampo granata: il ritorno di Pobega è il sogno ...Il Corriere della Sera questa mattina ha titolato così sulla questione del prolungamento di contratto di Rafael Leao: "Leao a gennaio non si muove, ma il rebus resta".