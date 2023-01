Milan primavera | Abate | “Il Napoli è venuto qua mettendosi dietro la palla”

Milan News

Non è andata bene, invece, alladi Federico Guidi , che ha perso 2 - 1 in trasferta ... domenica (ore 20:45) sarà a San Siro per il big match contro il. Anche Nicolò Zaniolo si è ...Francavilla, Calabro: "Il Messina Serve una gara matura' Sport [ 06/01/2023 ]1 - Il Lecce blocca la Juventus sullo 0 - 0 Sport [ 06/01/2023 ] Lecce -: da lunedì al via la prevendita ... Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli Il match di campionato Primavera 1 tra Milan e Napoli è terminato 2-2, con i ragazzi di Abate che hanno acciuffato il pareggio in rimonta all'ultimo secondo grazie ad un gol splendido di ...Il Milan ha iniziato alla grande questo 2023: la vittoria contro la Salernitana e la sconfitta del Napoli contro l'Inter ha portato i rossoneri a -5 dalla ...