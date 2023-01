Milan | Pioli punta alla rimonta sul Napoli | tutto in 5 turni

Il Milanista

...18 agosto) al fianco di Stefanoreinvitare, impugnando un microfono dal prato di San Siro, il popolo dei tifosi accorsi domenica 4 giugno p.v. ad assistere all'ultima di campionato trae ...E' il big - match di giornata quello che si giocherà domenica nel posticipo serale. Dopodomani alle 20.45 a San Siro c'è- Roma . La gara sarà trasmessa in diretta su streaming da Daznlamenta ancora parecchi assenti e dovrebbe confermare l'undici che ha battuto la Salernitana all'Arechi, con Giroud punta ... Sacchi: “A Pioli auguro di superarmi. Se il Milan rimane compatto…” Neanche il tempo di godersii tre punti conquistati a Salerno che il Milan di Pioli è già in preparazione della prossima sfida. A San Siro è attesa la Roma ...Il tecnico rossonero parlerà ai giornalisti in vista della sfida con la Roma di domenica Come riportato da milannews.it, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è atteso domani in conferenza stampa per r ...