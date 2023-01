Milan-Napoli Primavera 1-2 | Gala tiene il Milan in partita | LIVE NEWS

...la questione Bereszynski che potrebbe passare dalla Samp alpoco prima di Samp -(!) ... Potrebbe essere l'ex Sassuolo la vera novità di Spalletti domenica pomeriggio- ROMA, domenica ...Ilsta facendo un'annata straordinaria. Poi c'è l'Inter, c'è il, noi vogliamo rimanere tra le prime quattro e giocarci le nostre chance in Coppa Italia ed Europa League", ha spiegato ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, dirigente e direttore sportivo. Saluto a Vialli "Dispiace molto. È st ...Non deve essere una linea guida per le strategie della dirigenza, anche se per necessità economiche spesso è quasi obbligata. Ma la partita contro il Napoli ha dimostrato quanto ...