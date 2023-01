Sportitalia

La Juventus vince a fatica a Cremona e segue Kiwior, mentre in casala fiducia per il prolungamento di Leao, a Salerno decisivo con i suoi guizzi.8.30 - Dzeko decide la partitissima con ...La Juventus vince a fatica a Cremona e segue Kiwior, mentre in casala fiducia per il prolungamento di Leao, a Salerno decisivo con i suoi guizzi.00.03 - Il dirigente dello Shakhtar, ... Milan, cresce la fiducia per il rinnovo di Leao: a 7 milioni si può ... L'edizione di oggi di Tuttosport parla di Milan in prima pagina, in taglio laterale, e soprattutto propone un focus su Lorenzo Colombo, attaccante di priprietà rossonera che ...Il 2023 di Leao è cominciato alla grandissima: gol d'apertura e grandi giocate allo stadio "Arechi" di Salerno, per quella che Stefano Pioli ha definito come la ...