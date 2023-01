Calciomercato.com

In uscita, invece, il nome che può diventare caldo è quello diper cui potrebbe muoversi qualcosa in Turchia, in particolare Adana e Galatasaray., sei mesi senza vedere il campo: ...... Diego Demme del Napoli e Tiemoué, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al. Altro nome preso in considerazione quello di Denis Zakaria , in prestito dalla Juve ai Blues ... Milan, Bakayoko verso il 'no' a Montella | Mercato | Calciomercato.com Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. (53 Mirante, 96 Jundal, 21 Dest, 46 Gabbia ...Per l'estate il dirigente rossonero gradirebbe il giovane dell'Inter, mentre gli azzurri pensano al colpo dal Chelsea ...