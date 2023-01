Migranti | naufragio a Lampedusa | morti un neonato e un uomo 

Leggi su agi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Le motovedette della Guardia Costiera hanno recuperato, a 38 miglia dalle coste di, i cadaveri di un adulto e unvittime di un. Un altroè stato rianimato dai soccorritori. In 30, invece, sono stati salvati e saranno interrogati dalla Squadra mobile. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta suldiin cui hanno perso la vita il, che avrebbe un anno, e un uomo. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Intanto Guardia di Finanza e Guardia Costiera, in due distinte operazioni, hanno soccorso e tratto in salvo 189nel mare Jonio, al largo di Roccella Jonica. ...