Migranti | il sindaco di Lampedusa | ' Siamo disperati | non ce la facciamo più | servono aiuti concreti'

TGCOM

Sono 30 isalvati dalla Guardia costiera. IlMannino:"Siamo in guerra. Serve legge speciale per Lampedusa. Il ministro Piantedosi venga a vedere". Nella notte sono arrivati 307 ...A dirlo è ildi Lampedusa, Filippo Mannino. 'Oggi serve una politica concreta, che aiuti la nostra isola a gestire questa immensa tragedia, con risorse concrete e poteri speciali', continua, ... Migranti, il sindaco di Lampedusa: serve una legge speciale per l'isola Le motovedette della Guardia costiera hanno recuperato i corpi senza vita di un adulto e un neonato di circa un anno, dopo un naufragio registratosi a 38 miglia dalla costa di Lampedusa ...Sono 30 i migranti salvati dai militari della Guardia costiera che ... L’ha detto, in merito all’ultimo naufragio registratosi a 38 miglia dalla costa, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. Doveva ...