TGCOM

commenta Unnaufragio disi è verificato a poche miglia dalle coste di Lampedusa: a bordo dell'imbarcazione c'erano almeno 41 persone, tre delle quali (un uomo, una bambina di 2 anni e una donna) ...Sette i barchini, con 307, giunti durante la notte. A soccorrere uomini, donne e minori ... In serata, unapprodo: 36, imbarcati su un natante di sette metri in metallo, sono stati ... Migranti, altro naufragio al largo di Lampedusa: 3 morti, c'è anche una bambina Un neonato è stato salvato appena in tempo. LAMPEDUSA - Un neonato salvato appena in tempo; per un bambino di un anno, un adulto e una donna non c'è stato invece nulla da fare: sono annegati dopo che ...Altri tre morti sono stati ripescati nel Mediterraneo e portati a Lampedusa. A perdere la vita nell’ultimo naufragio sono un bambino di un anno e due adulti, un uomo e una donna. Sono annegati dopo ch ...