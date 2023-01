Metro e nastro biadesivo | ecco come svuotava la cassetta delle offerte

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un quarantasettenne è stato denunciato dai carabinieri di Borgo a Mozzano (in Toscana) per furto aggravato: avrebbe più volte svuotato ladella chiesa del paese, utilizzando une delper "pescare" monete e banconote

ilGiornale.it

Utilizzava un metro rigido alla cui estremità collocava del nastro biadesivo. Con questo stratagemma un uomo era riuscito a rubare in una chiesa di Borgo a Mozzano le offerte, sia in moneta contante ...