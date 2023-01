Meteo | weekend con sorpresa Che succede nelle prossime ore

iLMeteo.it

... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità ... che invece lo scorso anno erano presenti tutti idi dicembre e fissi nel periodo natalizio (fino ......motivo è lecito attendersi una fase decisamente movimentata già dalla seconda parte del, ... in particolare sulle regioni meridionali e in Sicilia; altrove, invece, le condizioniandranno ... Meteo: weekend dell'Epifania col ciclone irlandese, pioggia e anche neve, parla il meteorologo Antonio Sanò Il caldo anomalo che ha caratterizzato le feste natalizie, segnale inequivocabile di un cambiamento climatico ormai consolidato, sta per terminare – almeno ora – un ciclone importante colpirà in quest ...(Adnkronos) – Un ciclone con la potenza di un uragano colpirà in questo weekend dell’Epifania le Isole Britanniche: la pressione scenderà fino a 945 hPa come un Major Hurricane di categoria 4. Ricordi ...