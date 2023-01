Meteo | un vortice ciclonico spazzerà via l’alta pressione | cosa succederà all’Epifania

Affaritaliani.it

Il riferimento è almediatico di chi commette un errore che è sì grave ma non per questo ... Parlando in diretta da Bari, relativamente alle condizioniquasi estive e alle temperature ...Questoraggiungeà l'Italia nel weekend riportando la neve sulle Alpi, anche abbondante. ..., torna la neve: ecco dove e quando Pochi nei giorni precedenti alla , tutto comincia a cambiare ... Meteo, Vortice Polare in frantumi. Clima sconvolto, Italia come la Siberia Vortice Polare e Stratwarming: due parole chiave che possono dir molto sull'Inverno, ma occhio a non abusarne. Ci vogliono condizioni specifiche per il gelo in Italia ...Buone notizie per gli sciatori: finalmente arriva il freddo e la neve. L'inverno ha deciso di riprendersi la scena in questi primi giorni del 2023. Precipitazioni importanti e neve anche a ...