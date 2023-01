Meteo Roma del 06-01-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli abitazioni tra Liguria Emiliagna e Triveneto lungo le Alpi centro-occidentali con neve oltre 1400 1700 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio non sono previste variazioni con Quota neve in rialzo in sé residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali asciutto altrove con molte nuvole al centro al mattino qualche pioggia su toscane coste laziali asciutto altrove ma con molte nuvole al pomeriggio ancora più sulla Toscana asciutto altrove con locali schiarite in serata locali piogge tra Toscana Umbria Marche e asciutto altro No con presenza di molta nuvolosità sul Lazio a sud Al mattino nuvolosità alternata e addensamento in Ruby basse su Sardegna campagna al pomeriggio a te sei Maggiori schiarite congeli per lo più soleggiato su tutte le ...