Gazzetta del Sud - Edizione Messina

...e due proscioglimenti totali la maxi udienza preliminare davanti al gup Ornella Pastore per ilillecito di rifiuti edili , che vede coinvolti tutti i principali costruttori di. Il ...... secondo Preply la città più generosa d'Italia è, seguita da Brescia e Palermo . Non ci si ... Mentre altre città più grandi, generalmente note per ilcaotico e gli affollamenti, non ... Messina, traffico illecito di rifiuti edili: in 28 a giudizio. I NOMI S’è conclusa con 28 rinvii a giudizio e due proscioglimenti totali la maxi udienza preliminare davanti al gup Ornella Pastore per il traffico illecito di ...A seguito della chiusura al transito veicolare dell’arteria autostradale, nel tratto compreso tra lo svincolo di Giostra e la Barriera di Villafranca, direzione Messina – Palermo, resasi necessaria pe ...