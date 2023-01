Messico | guerriglia dopo l' arresto del figlio de El Chapo | 7 morti | auto incendiate

Il Post

E'nello stato di Sinaloa, in, dopo l'arresto del figlio de El Chapo, Ovidio Guzmán - López , con scontri in cui sono morti almeno 7 agenti, auto date alle fiamme e l'invasione dell'...urbana, sparatorie in strada, auto date alle fiamme Al contrario. Mazatlán , la capitale ...social lo si vede mentre viene imbarcato sull'elicottero che dalla procura di Città dello ... La guerriglia urbana in Messico dopo l’arresto di un figlio di “El Chapo” Ovidio Guzman Lopez, il figlio del narcotrafficante Joaquin "El Chapo" Guzman da tempo in carcere negli Stati Uniti, è stato trasferito oggi a Città del Messico dopo essere stato arrestato al termine ...A seguito della cattura di Ovidio Guzman Lopez, figlio del boss Joaquin Guzman, detto "El Chapo" detenuto negli USA, in Messico nello stato di Sinaloa ...