Messico | guerra per strada dopo l’arresto di Ovidio Guzman | almeno 29 morti I narcos invadono l’aeroporto – Foto e video

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È di29il bilancio provvisorio delle vittime innegli scontri durante edi-Lopez, il 29enne figlio di El Chapo, storico capo del cartello della droga di Sinaloa. Nelle ultime 36 ore la città di Culiacan, nel Nord del Paese, è ostaggio della guerriglia tra polizia e criminali del cartello che avrebbero preso il controllo dele sono coinvolti in diverse sparatorie con le truppe d’élite. Finora secondo il ministro della Difesa Luis Crescencio Sandoval stati uccisi 10 soldati e 19 sospetti criminali nel pieno dell’operazione che ha portato in carceree nel corso degli scontri che sono ancora in corso. Il governo ha ...