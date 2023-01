Messico | disordini e vittime dopo l’arresto del figlio di El Chapo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) –in, nello stato di Sinaloa,deldi “El”, Ovidio Guzman-Lopez, a sua volta un boss di una fazione del cartello della droga del padre. Tre agenti della sicurezza sono rimasti uccisi e 18 persone ricoverate,che membri della gang di Guzman, noto come “Il topo”, hanno organizzato posti di blocco, dato fuoco ad automobili e assalito l’aeroporto di Culiacan, dove hanno aperto il fuoco contro due aerei, uno dei quali in fase di decollo diretto a Città del. Video pubblicati sui social mostrano i passeggeri dell’aereo che cercando riparo sotto i sedili. Le scuole nell’intero stato rimarranno chiuse anche oggi. Guzman-Lopez era stato catturato a Culiacán e ...

