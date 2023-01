Messico | 29 morti negli scontri per l' arresto del figlio di El Chapo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Leggi Anche, arrestato il figlio di El Chapo: esplodono proteste e violenze - Il governatore: 'Restate in casa' Il presidente messicano AndresManuel López Obrador ha assicurato che durante l'operazione le ...AGI - Sono almeno 29 idegli scontri a Culiacan, in, dopo la cattura di Ovidio Guzman Lopez , il figlio del narcotrafficante Joaquin 'El Chapo' Guzman in carcere negli Usa. Gli uomini del cartello della droga ... Messico: 29 morti durante blitz per arrestare figlio Chapo SINALOA. Il governo messicano ha mobilitato i blindati per tutte le strade per cercare di arginare la guerriglia nello stato di Sinaloa, in Messico. La ferocia del gruppo narco contro il governo messi ...Almeno due agenti di polizia sono morti ed altre 18 persone sono rimaste ferite in vari scontri che si stanno svolgendo nello stato ...