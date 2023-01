Messico | 29 morti durante blitz per arrestare figlio Chapo

Agenzia ANSA

E' pesantissimo il bilancio degli scontri dopo l'arresto del figlio del El Chapo in. Il numero deidurante l'operazione per arrestare Ovidio Guzmán - López è salito a 29, ha riferito il governo. Dieci soldati e 19 sospetti criminali sono stati uccisi nell'operazione per ...E' guerriglia nello stato di Sinaloa, in, dopo l'arresto del figlio de El Chapo, Ovidio Guzmán - López, con scontri in cui sono10 agenti, auto date alle fiamme e l'invasione dell'... Il Messico schiera i tank, 29 morti negli scontri per il figlio di El Chapo - Mondo Almeno due agenti di polizia sono morti ed altre 18 persone sono rimaste ferite in vari scontri che si stanno svolgendo nello stato ...Più di cento voli sono stati cancellati in tre aeroporti di Sinaloa. El Chapo, Joaquin Guzman, sta scontando una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti dopo essere stato dichiarato colpevole, nel 20 ...