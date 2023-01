Messi vs Ronaldo | ennesimo capitolo della sfida eterna | i due si affronteranno il 19 gennaio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 gennaio 2023)contro, ancora una volta. Latra i due fenomeni che hanno dominato il calcio mondiale negli ultimi 15 anni si ripeterà per l’ennesima volta. Questa volta il palcoscenico sarà meno importante: i due si daranno battaglia in amichevole. Secondo TYC Sports, infatti, il prossimo 19il Paris Saint Germain di Leo volerà in Arabia Saudita perre una rappresentativa composta da giocatori dell’Al-Hilal e dell’Al-Nassr, squadra di CR7. La selezione sarà allenata da Marcelo Gallardo, storico ex allenatore del River Plate. Ill portoghese, ancora squalificato, potrebbe esordire con il club saudita proprio contro l’eterno rivale.amichevole, i precedenti sorridono ...