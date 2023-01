Messi e Cristiano Ronaldo di nuovo contro il 19 gennaio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il PSG sfiderà una selezione mista di giocatori dell’Al-Nassr e Al-Hilal:dil’unol’altroancora una volta unol’altro. Come riportato da TyCsport, il PSG scenderà in campo il 19una selezione mista di giocatori dell’Al-Nassr e Al-Hilal. Ennesimo capitolo della sfida tra i due, anche se soltanto in un amichevole. L'articolo proviene da Calcio News 24.