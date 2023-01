Mercoledì | è ufficiale | la serie Netflix avrà una seconda stagione

Cinefilos.it

Dopo le voci che avevano ipotizzato un passaggio di '', la serie che ha fatto innamorare il mondo, da Netflix ad Amazon Prime , ecco la conferma. Netflix ha annunciato ......per gli uomini di coach Anastasi che serrano i ranghi a due giorni dal ritorno in campo... "La partita di Verona sarà anche un importante test in vista del match dia Lubiana dove ... Mercoledì stagione 2: ecco l'annuncio ufficiale