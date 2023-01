Mercoledì 2 ci sarà | Netflix rinnova senza nessuna sorpresa la serie prodotta da Tim Burton

(Di venerdì 6 gennaio 2023)2 ci. Com’era prevedibile,hato latvda Timper una seconda stagione da. Un annuncio che arriva quindi, visto il record di visualizzazioni disulla piattaforma di streaming. In una sola settimana dal debutto (23 novembre 2022), latv basata su La Famiglia Addams, aveva superato i numeri di Stranger Things, diventando lo show in lingua inglese più visto. Per2, il co-showrunner Al Gough aveva dichiarato di avere molte idee al riguardo. Oltre ad approfondire il personaggio, lui e l’altro co-showrunner Miles Millar dovranno raccontare in ...

Today.it

Cispazio a giocatori di talento mentre per quanto riguarda Messi si è allenatoe giovedì ma non giocherà. I convocati del PSG 1 - Keylor Navas, 4 - Sergio Ramos, 5 - Marquinhos, 8 - ...... già é arrivato Lammers dall'Empoli in cambio di Caputo mentre Alex Ferrari, andato in prestito alla Cremonese,sostituito da Nuytink, proveniente dall'Udinese . I partenopei , invece.... Mercoledì avrà una seconda stagione, arriva la conferma di Netflix