Mercedes-Benz - Elettriche | Stoccarda annuncia la rete di ricarica proprietaria

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Al Ces di Las Vegas, lahato la prossima realizzazione di unadiper le sue. Le colonnine, che porteranno il marchio della Casa tedesca, saranno installate a partire da quest'anno in Stati Uniti e Canada, per poi prendere piede anche in Europa, Cina e altri mercati. Si tratterà ovviamente di punti diad alta potenza: un'iniziativa, dunque, che ricalca per diversi aspetti l'intuizione dei Supercharger della Tesla e che per la prima volta un "legacy carmaker" intraprende autonomamente e su vasta scala.