Memories of Beauty | Prada celebra l’anno del Coniglio

Prada celebra l'anno del coniglio con la campagnaof: protagonisti sono il celebre cantante Cai Xukun, l'attrice Chunxia, l'attore Bai Yufan, la modella e attrice Du Juan. E da Miu ...Secondo l'oroscopo cinese il 2023 è l'anno del coniglio, animale mite, elegante e riflessivo. Prada ne celebra l'inizio con la campagnaof: un inno alla memoria e alla condivisione di un momento felice legato al capodanno cinese. Protagonisti della campagna sono il celebre cantante Cai Xukun, già volto delle campagne ... Campagna Prada sull'anno del coniglio del capodanno cinese