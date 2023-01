(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Calcio e politica due mondi non così distanti ma ancora più vicini con la scomparsa di Gianluca: lo testimoniano i messaggi di affetto per l'ex bomber arrivati da molti politici italiani di ogni casacca. Tra le prime ad omaggiare il campione è stata la premier Giorgia: "Rein" “Non dimenticheremo i tuoi i gol – ha scritto sui social la presidente del Consiglio - le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. A Dio Gianluca, Rein”. La Russa: "Un numero 9 ...

AGI - Agenzia Italia

... Centinaia di persone hanno partecipato alla messa per Gianlucaa Cremona. I funerali si ... Scontro sul caro benzina: 'Tutta colpa delle accise' Il Sole 24 Ore:- von der Leyen, strada ...... ma hanno anche mancato di rispetto al lutto e al cordoglio di quelle ore per Gianluca. ... E finisce elogiando le doti istituzionali di Giorgia, che condanna l'assalto di queste ore alle ... Meloni: "Vialli Re Leone in campo e nella vita" Aveva da poco lasciato il suo incarico al fianco di Roberto Mancini per accedere alle cure nel Regno .... Cinque anni fa aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore al pancreas. Vialli era ricover ...Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, spero che i primi giorni del nuovo anno siano stati felici e ...