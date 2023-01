Masterchef | il concorrente eliminato attacca i giudici | “Ricordatevi che siamo persone”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non le manda a dire ilnel corso dell’ultima puntata diItalia. Dopo uno skill test durissimo, ihannodue concorrenti, considerati tra i favoriti nella competizione. Letizia Borri e Francesco Girardi hanno lasciato la masterclass, ma quest’ultimo prima di andarsene ha voluto lanciare un messaggio, senza troppi giri di parole, ai tre chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli: “Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, macheanche delle”, ha detto duramente il 33enne. Momenti di gelo in studio dopo questa inaspettata polemica. Cannavacciuolo ha provato a congedare ilsenza alimentare le tensioni: “Lo sappiamo. Se non ...

Corriere della Sera

LaSilvia non è riuscita a cuocere in tempo la pasta, e quindi si è presentata all'assaggio con un piatto vuoto, scatenando la reazione severissima di Barbieri.Italia è su Sky ...E dire che è pure unche ha le sue capacità e soprattutto, alla Munir, ai fornelli sa ... E poi, a quelli geniali che si lamentano che mancano alcuni concorrenti: malo vedete ... MasterChef Italia 12, Francesco attacca i giudici: «Ricordatevi che siamo persone» La puntata di MasterChef Italia si arrivata caotica, ricca di colpi di scena e allo stesso tempo carica di tensione soprattutto dal momento in cui Cannavacciuolo ha avuto uno scontro considerevole con ...Anche la seconda puntata del popolare show di SkyUno va liscio per i due concorrenti varesini. Nella prova della mystery box, a colpi di spezie e vari tipi di pepe, Francesca ed Edoardo (https://www.l ...