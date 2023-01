Masterchef | eliminazione choc e il concorrente attacca i giudici | ' Ricordatevi che siamo persone' In studio cala il gelo

Corriere della Sera

Cosa è successo a'Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, ma ricordatevi che siamo anche delle persone', ha detto il 33enne, facendo calare il gelo in studio. Cannavacciuolo ha provato ...... che paura! Dopo la Black Mystery Box, con due ingredienti semplici come sale e pepe, che ha visto l'della giovane Rachele che ha presentato un pollo crudo, nella cucina di... MasterChef Italia 12, Francesco attacca i giudici: «Ricordatevi che siamo persone» Nuova paura sbloccata a Masterchef Italia . Se da anni il terrore degli aspiranti chef è stato Iginio Massari, dpo la puntata di giovedì 5 gennaio su Sky è arrivato un ...Tre aspiranti chef sono stati eliminata in questa nuova puntata di MasterChef 12, creando molto stupore tra gli spettatori.