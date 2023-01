Masterchef 12 | chi è uscito ieri sera? I tre eliminati della quarta puntata

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023), giovedì 5 gennaio, è andata in onda su Sky Uno ladi12, con gli episodi 7 e 8. Al termine dell’appuntamento dila classe si è ritrovata decimata, dato che tra il settimo e ottavo episodio ci sono state ben tre eliminazioni. La prossima, la quinta, andrà in onda giovedì 12 gennaio. A seguire i nomi dei tre concorrenti dinelladi, con un breve riassunto di quanto accaduto nel corso degli episodi numero 7 e 8. Di certo il resto del gruppo non si scorderà facilmente le prove affrontate, anche per viapresenza in qualità di ospite dello chef visionario Davide Scabin. Gli...