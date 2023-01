Masterchef 12 | chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata del 5 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nuovo imperdibile appuntamento con la corsa degli aspiranti chef verso il titolo di dodicesimoitaliano. La gara inizia ad entrare nel vivo e come di consueto per alcuni concorrenti è già tempo di tornare a casa. Chi infatti non si dimostra all’altezza incorre nel giudizio insindacabile dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbdovendo così rinunciare al proprio sogno. Ma chi èquartadi12? Enel corso delle prove? Chi èquartadel 52023 Primadell’anno e ...