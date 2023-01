Massimiliano Gallo | “Mia moglie ha dubbi su di me e Valeria Scalera”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Personaggi tv.reduce dal successo della fiction Rai come protagonista di Vincenzo Malinconico e dal film evento “Filumena Marturano” si è raccontato in una lunga intervista concessa al settimanale “Oggi”. Durante la chiacchierata l’attore si è raccontato come mai prima d’ora, svelando qualcosa anche della sua storia d’amore con l’ex modella brasiliana Shalana Santana. Leggi anche l’articolo —> Chi è: carriera, vita privata e curiosità sul noto attoree Shalana Santana sono convolati a nozze dopo sette anni di fidanzamento. Sono innamoratissimi: “È la persona più pura che ho conosciuto. È più giovane di 15 anni, faceva la modella, è brasiliana… In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo ...