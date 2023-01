Mascia la gattina in divisa e i cavalli dell’Aveto protagonisti in tv

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Domenica 8 gennaio in onda su Retequattro una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con i selvatici della Cras Stella del Nord Splende il sole sul Cras Stella del Nord, dove ogni giorno si salvano tanti animali del bosco. Ce li presenterà la loro piccola paladina: Stella! Ecco i fringuelli da liberare, il tasso Guido ghiotto di uva, i riccetti Ciak e Jenny. A Venezia, nella caserma dei carabinieri, conosceremo la mascotte dell’Arma: la micina. E poi Frida, la cagnetta perfetta della conduttrice Cristina Quaranta. Queste e tante altre storie nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che ha come obiettivo rendere sani e felici tutti gli animali senza famiglia ...