Marracash | Importante è il brano più trasmesso dalle radio | due live evento nel 2023

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il nuovo singolo didal titoloè il più, il rapper ha annunciato due datea settembredal titolo Marrageddon Ildiinizia in grande stile: il nuovo singoloconquista oggi la n°1 della Classifica EarOne Airplay. E per non farsi mancare nulla, da venerdì 23 dicembre, sono disponibili su tutte le piattaforme anche i branidi Persona registrati durante il tour del 2022, un ultimo regalo cheha deciso di fare a tutti i suoi fan in attesa di quello che sarà l’unico grande show del: Marrageddon sarà il primo festival di un rapper in Italia, due grandi ...

Sky Tg24

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 01.2023 (dal 30 dicembre 2022 al 05 gennaio 2023) che vedediportarsi al comando (+1) seguito da Ok. Respira di Elodie (seconda posizione, - 1) e Celestial di Ed Sheeran (stabile in terza posizione). Secondo i dati EarOne, al ......date in location adatte ad ospitare il suo splendido ed emozionante repertorio anche per Sting che arriverà in Italia a luglio col suo My Songs Tour 2023 Stagionequella 2023 per,... Marracash torna con un pezzo "Importante" (e campiona Mina) È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 01.2023 (dal 30 dicembre 2022 al 05 gennaio 2023) che ve ...È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 52.2022 (dal 23 al 29 dicembre 2022) che vede Ok. Respi ...