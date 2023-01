Marco Mingardi è il vincitore di "Tu Sì Que Vales" 2022

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Èildell'edizionedi ' Tu Sì Que', andata in onda lo scorso 19 novembre su Canale 5. Il cantante e imitatore nettunese era stato ripescato per la puntata finale ...

Tag24

il vincitore dell'edizione 2022 di ' Tu Sì Que Vales', andata in onda lo scorso 19 novembre su Canale 5. Il cantante e imitatore nettunese era stato ripescato per la puntata finale dopo ...... Diego Invernici, Pietro Avanzi, Alessandro, Paolo Inselvini e Giommaria Bonazzi, variano ... Giochi fatti anche per +EuropaVerdi conApostoli candidato per la lista europea ecologista al ... Belen incinta La risposta ai follower non lascia dubbi Il talent show si è concluso da circa un mese, che fine ha fatto la signora Antonietta Messina che ha commosso con la sua storia