“Mantovani ha offerto Vialli e Mancini per Maradona” | radiomercato degli anni Ottanta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Quel pomeriggio a via Scarlatti… Estate 1989, esterno pomeriggio, via Scarlatti non era pedonale c’era il Bar Daniele, c’era Upim e c’erano i commercianti storici. Struscio pomeridiano, brusio, capannelli come quelli di una volta. Pensionati, amici, insomma il Vomero. “Nientedimeno chehaper”. Diego già mordeva il freno, avviluppato in un amore che era diventata galera affettiva, “forte” dell’accordo verbale con Ferlaino. Era appena terminata la stagione con la vittoria della coppa Uefa. In pieno calciomercato rimbalzavano voci incontrollabili. Sembrava dovesse arrivare anche Michel del Real. Sarebbe stato un Napoli rivoluzionato. Non c’erano insider, c’erano poche radio e la notizia passava di bocca in bocca, in attesa dei titoloni sui giornali del giorno ...