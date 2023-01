Mancini e Vialli raccontano la loro amicizia | «Lui era quello bello Una volta mi chiamò per cognome e fu il nostro unico litigio»

la Repubblica

53 gol con la maglia bianconera della Juventus , ma non solo: Gianlucaè stato uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione, grazie alle doti di ... Insieme aha composto ......a Gianluca, una delle istantanee più belle della sua carriera, dentro e fuori dal campo, è senza dubbio l'abbraccio dopo il trionfo europeo del 2020 in Nazionale con l'eterno amico. ... Gianluca Vialli è morto: Samp, Juve e il gemello del gol Mancini piangono il campione «Fai solo le cose di cui sei appassionato, il resto no. Non c'è tempo». Gianluca Vialli parlava così in una delle sue ultime interviste sulla malattia. Nel 2017 la ...E’ morto a Londra, dove era ricoverato, Gianluca Vialli, ex calciatore, centravanti di Sampdoria, Juventus e Nazionale italiana. Si è spento all’età di 58 anni, colpito da un grave peggioramento delle ...