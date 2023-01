Maldive da incubo | coppia abbandonata su un' isola deserta | ' Come un horror | ha iniziato a diluviare' Cos' è accaduto

ilmessaggero.it

Vacanza alledaper una coppia di italiani. Durante un'escursione sono stati portati su un'isola deserta: 'Una lingua di sabbia più che altro', dice la ragazza nel filmato. Ma la sorpresa choc è ...da, le foto e i video con il drone Tra gli utenti, c'è chi è insospettito e chiede perché stavano facendo video con il drone se erano impauriti. Loro rispondono che la situazione è ... Maldive da incubo, coppia viene abbandonata sull'isola deserta: «È arrivato un ciclone. Come un film horror» (LaPresse) Le Maldive una vacanza da sogno per molti ma non per tutti. Una coppia di italiani abbandonata su un'isola deserta durante un'escursione. Il loro racconto, in un video su Tik Tok, è diventa ...Vacanza alle Maldive da incubo per una coppia di italiani. Durante un'escursione sono stati portati su un'isola deserta: «Una lingua di sabbia più che ...