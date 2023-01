Mafia | 43 anni fa omicidio P Mattarella | Palermo lo ricorda

Quotidiano di Sicilia

Un atto doveroso per onorare la memoria di Piersanti Mattarella e di tutte le vittime della. Per questa ragione, ritengo importante sottolineare l'impegno che il nuovo procuratore di Palermo ...Un altro processo partito moltidopo la sua commissione e' quello per l'omicidio del chirurgo ...da diversi pentiti - relativo alla assoluta incredibilita' dello scambio di favori trae neri,... Politica contro la mafia, Piersanti Mattarella ucciso 43 anni fa dai “boss della Cupola” PALERMO (ITALPRESS) - Palermo ricorda Piersanti Mattarella, il suo presidente della Regione assassinato il 6 gennaio 1980 con un omaggio nel ...Commemorato questa mattina Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 sotto la sua abitazione in via Libertà. Deposte sul luogo dell’agguato diverse cor ...