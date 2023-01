Madame | la dottoressa indagata | «Così fingevo di vaccinare i no-vax Anche Camila Giorgi e tutta la famiglia»

Virgilio Notizie

Grillone dice di non ricordarsi di, ma laha ben chiara intesta Camila Giorgi: 'La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del ...Così lavicentina Daniela Tecioiu Grillone ha effettuato la finta vaccinazione anti Covid di decine e decine di pazienti. Tra questi la cantantee la tennista Camila Giorgi . Medico ... Vaccini falsi a Madame e Giorgi, parla la dottoressa indagata: "Ho fatto finta e ho gettato dosi nel wc" Daniela Grillone, la dottoressa 57enne sotto inchiesta nel caso delle false vaccinazioni alla cantante Madame e alla tennista Camila Giorgi, ammette le accuse e si dice «sconvolta ...«Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso». Così Madame fa un passo indietro sulle ultime dichiarazioni diffuse via social poche ore fa rigu ...