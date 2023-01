Maccarani rischia anche la radiazione | l’avvocato | «la verità non è quella che appare ora»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il caso ginnastica ritmica e il deferimento della direttrice tecnica Emanuelache da decenni è la guida assoluta della Nazionale. È partitauna petizione della altre allenatrici in sua difesa. Al Giornale parla il suo avvocato Danila Di Domenico: «vuole riprendersi la sua dignità. C’è molta amarezza, ma siamo convinti che lanon siacheora». Scrive il quotidiano che a feriresono soprattutto le accuse alla sua morale personale. Lei non ha ancora parlatose vorrebbe tanto farlo. Fra pochi giorni il consiglio federale deciderà sulle conseguenze del deferimento, la giustizia ordinaria sta pure facendo il suo corso: in gioco possono esserci, oltre a sospensione ed ammendala ...

IlNapolista

Come ricorda Repubblica (che ha scoperchiato tutto con le prime interviste alle ginnaste)e Tishina, indagate penalmente anche dalla Procura di Monza per quanto accaduto a Desio, sono ...Cosaadesso Emanuela. Caos Ginnastica, Emanuelaè stata deferita. Il caos che da mesi ha travolto il mondo della ginnastica ritmica non si placa. La procura Federale ... Ginnastica ritmica, Maccarani rischia di essere estromessa dalla ... Emanuela Maccarani rischia di essere radiata dalla disciplina che, più di chiunque altra, ha contribuito a far crescere: la ginnastica. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime e toccherà al tribu ...Dopo il deferimento per abusi sulle ginnaste. Il presidente della federazione tace. Lei è alla guida della Nazionale dal 1996 Ginnastica ritmica, è un terremoto il deferimento di Emanuela Maccarani di ...