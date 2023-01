Lutto nel calcio | addio a Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ad un grande fuori e dentro il campo. È mortoall’età di 58 anni, dopo cinque anni dalla diagnosi di un tumore al pancreas. Calciatore, allenatore, commentatore sportivo e dirigente sportivo,è stato una delle icone deldegli anni Ottanta e Novanta in Italia. Il suo nome è legato a doppio nodo a quello della Sampdoria, dove ha lavorato in coppia con Roberto Mancini. I due soprannominati i «gemelli del gol» si sono ritrovati insieme in Nazionale e hanno fatto sognare l’Italia: il Mancio come ct e lui come capo delegazione.si era visto costretto a lasciare gli Azzurri lo scorso 14 dicembre, per motivi di salute. L'articolo proviene da TvZap.

Il Piccolo

primo anno con i Blues conquista la FA Cup e in quello successivo,doppio ruolo di giocatore e manager guida il club inglese al trionfo in League Cup e Coppa delle Coppe (battendo in ...Giuseppe Illuminati Sport maceratese in, è morto ieri sera Giuseppe Illuminati. Aveva 85 anni ed era ricoverato nella clinica di ... originario di Corridonia,2021 era stato insignito anche ... Lutto nel mondo degli arbitri, è morto Aldo Zanolla: aveva calcato i campi anche in Serie C Giornata di lutto per il calcio italiano, e per la Juventus in particolare: si è infatti spento, all'età di 58 anni, Gianluca Vialli, ex bomber dei bianconeri e della ...Calcio in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli, deceduto oggi alla età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas, una battaglia che era cominciata nel 2017.