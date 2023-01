Lutti senza fine nel calcio | addio a Vialli Gli omaggi all' uomo e al campione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Se il 2022 si era concluso amaramente per il mondo del, con gli addii a Pelé e Sinisa Mihajlovic, in questi primi giorni del 2023 non si può dire che il trend sia cambiato. È morto a Londra, all'età di 58 anni, Gianluca, le cui condizioni sono peggiorate nelle scorse settimane a causa del tumore al pancreas contro cui ha lottato negli ultimi cinque anni. Una notizia che ha sconvolto non solo l'Italia ma che ha avuto eco in tutto il mondo, in particolare in Inghilterra, doveha giocato e allenato lasciando un dolce ricordo. Per l'occasione è stato disposto dalla Figc un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare in programma nel weekend. I funerali si svolgeranno invece nei prossimi giorni proprio a Londra, in forma privata, lontano dalla luce dei riflettori., con il suo sorriso e con il ...