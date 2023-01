Lupi | Italia prima in Europa per numero | ecco perché Il confronto con gli altri Paesi - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

In Svezia è partita la più grande campagna di abbattimento. Ma Pratesi (WWF): 'Non è questa la soluzione, anzi rischia di peggiorare le ......infortunio al ginocchio destro durante il terzo set dei Quarti di Finale di Del Monte Coppa... 16 euro (ridotto) Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)e Sant'Antonino 16 euro (intero), ... Lupi: l’Italia prima in Europa per numero. Ecco perché. Il confronto con gli altri Paesi In Svezia è partita la più grande campagna di abbattimento. Ma Pratesi (WWF): "Non è questa la soluzione, anzi rischia di peggiorare le cose" ...Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% ...