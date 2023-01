L' uomo lotta con coraggio | Vialli e ' Roosevelt' a Wembley 

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Insieme al suo amico di sempre, Roberto Mancini, Gianlucaha accompagnato la Nazionale Italiana in Inghilterra nell'avventura degli Europei conclusa a Wembley con la vittoria. Come capo della delegazione azzurra,ha voluto incitare la squadra, a poche ore dalla finale contro l'Inghilterra, citando l'ex presidente Usa Franklin Delano. Nel documentario 'Sogno Azzurro', visibile su Raiplay, si vedeleggere commuovendosi il discorso dimentre la squadra è a tavola. Il testo citato dall'ex bomber "Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio - legge- L'onore spetta all'nell'arena. ...

TG Poste

Il discorso motivazionale, commovente, fatto agli Azzurri prima dell'attesissima finale: "L'checon ...Latra un pescatore e la sua preda nel capolavoro senza tempo di Hemingway, raccontata da ... ma Molière lo scrive per se stesso quindi per unsui 50 anni, proprio per queste ragioni un ... "L'uomo che lotta con coraggio": il commovente discorso di Vialli agli ... La grandezza di Gianluca Vialli si percepisce anche dal rilievo che la notizia della sua morte ha avuto fuori dall’Italia: in Inghilterra i ...Emozionante il ricordo dello scozzese, compagno dell'ex attaccante azzurro per due stagioni nella Sampdoria: il pianto gli ha impedisce di andare avanti e l'intervista si ferma ...