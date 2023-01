Luca Vialli segna per noi Oppure servi un assist a Paolo Rossi

Agenzia ANSA

lo ricordo sia come uomo che come giocatore. Pensi un po' che c'è una libreria che mi ha lasciato. Lo ricordo come sportivo, era splendido, dedito al lavoro . Ma anche come uomo. Era un ...Si chiamanoe Roberto Mancini. E con loro, accanto a loro, ho visto Gianluca Pagliuca, il portierone. Il suo vice Giulio Nuciari, una vita in panchina. E poi: Moreno Mannini, Pietro ... È morto Gianluca Vialli Insieme a Luca, c’era gente del calibro di Paolo Maldini, di Roby Baggio e del suo gemello Roberto Mancini, col quale fece grande la Sampdoria del presidente Mantovani. Di quel gruppo di giocatori ..."Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Per amore del nostro pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo ...